В Южноуральске с могилы бойца СВО украли скульптуру в виде гитары

Семья погибшего установила ее пару недель назад

Жительница Южноуральска Челябинской области пожаловалась в социальных сетях на то, что неизвестные разграбили могилу ее брата, погибшего на полях спецоперации. Буквально две недели назад семья установила гранитную скульптуру в виде гитары, но вскоре она исчезла. Полиция проводит проверку, передает ИА «Первое областное».

«Украли гранитную гитару с могилы моего брата, находящейся на „Аллее Славы“. Памятник только доделали. Состояние мамы не передать словами»,— поделилась женщина в паблике «ВИП Южноуральск» в социальной сети «ВКонтакте».

Она уточнила, что гитара была точной копией инструмента, на котором играл погибший, и являлась завершающим элементом мемориального комплекса. Но не прошло и двух недель, как скульптуру срезали и увезли.

В полиции сообщили, что заявление о краже зарегистрировано.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Прибывшие полицейские детально обследовали территорию кладбища, подробно опросили работников ритуальной фирмы. Принимаются все необходимые меры, направленные на установление обстоятельств произошедшего»,— уточнили в пресс-службе отдела полиции «Увельский».

Тех, кто стал свидетелем произошедшего, просят сообщить информацию по телефонам: 8 (35166) 3-11-92 (ОП «Увельский») или 8 (35134) 4-22-30 (МО МВД России «Южноуральский»).