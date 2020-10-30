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В Южноуральске ищут водителя, который сбил подростка и уехал. ДТП произошло днем 28 октября на улице Свободы.
«Неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя совершен наезд на 13-летнего ребенка, двигавшегося по краю проезжей части навстречу транспортным средствам. Водитель с места происшествия скрылся», — сообщила инспектор по пропаганде БДД Елена Малютина.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Свидетелей ДТП просят обратиться в отдел ГИБДД МО МВД «Южноуральский» по телефону: 8-351-544-24-91.