В Южноуральске разыскивают водителя, сбившего школьника на дороге

Автомобилист скрылся с места происшествия.

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В Южноуральске ищут водителя, который сбил подростка и уехал. ДТП произошло днем 28 октября на улице Свободы.

«Неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя совершен наезд на 13-летнего ребенка, двигавшегося по краю проезжей части навстречу транспортным средствам. Водитель с места происшествия скрылся», — сообщила инспектор по пропаганде БДД Елена Малютина.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Свидетелей ДТП просят обратиться в отдел ГИБДД МО МВД «Южноуральский» по телефону: 8-351-544-24-91.