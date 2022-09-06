В Южноуральске разыскивают дальнобойщика, оставившего фуру у обочины

Мужчина ушел в неизвестном направлении без мобильного телефона

В окрестностях Южноуральска разыскивают 51-летнего дальнобойщика Марса Галлямова. Последний раз он выходил на связь 1 сентября. Об этом сообщили в поисковом отряде «Легион Спас».

«Рост 170 сантиметров, нормального телосложения, цвет глаз серо-голубой, волосы седые. Особые приметы: тату на левой кисти, усы», — говорится в ориентировке.

Известно, что мужчина вез груз из Челябинска в Магнитогорск. Машина найдена у придорожного кафе в Южноуральске. Там мужчину и видели последний раз. По предварительным данным, он припарковался и переночевал возле кафе. В машине найден его мобильный телефон, он ушел без него.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить на горячую линию отряда «Легион Спас» 8 (351) 2-777-911.