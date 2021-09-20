В Южноуральске полицейские задержали подозреваемых в краже кошелька

Присвоившим чужое имущество грозит до пяти лет тюремного заключения

В Южноуральске местный житель обратился в полицию с заявлением о краже кошелька, в котором находилось 27 тысяч рублей. Правоохранители задержали подозреваемых в совершении преступления, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал, что оставил кошелек с деньгами в магазине на одной из витрин, когда выбирал продукты. Позже, обнаружив пропажу, мужчина вернулся, но кошелька уже не было. Как выяснилось, его присвоили сотрудники магазина.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали двух местных жителей, мужчину и женщину, 1986 и 1984 года рождения, которые, являясь работниками магазина, увидели оставленный покупателем кошелек и взяли его себе. Денежные средства потратить не успели. В настоящее время кошелек с деньгами изъят и возвращен потерпевшему»,— уточнили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. В отношении продавцов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.