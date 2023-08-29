В Южноуральске оператора газовой АЗС осудят за взрыв автомобиля

Сотрудник заправки заполнил топливом неисправный баллон

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении оператора одной из газозаправочных станций в Южноуральске. Как сообщили в региональном управлении СК, сотрудника обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии правоохранителей, мужчина заправил газом неисправный автомобильный баллон. В итоге баллон рванул на ходу, а находившаяся в машине супружеская пара получила серьезные травмы.

Эти события произошли в августе прошлого года. Оператор АГЗС наполнил сжиженным углеводородным газом 50-литровый баллон. Он находился в багажнике автомобиля. Оказалось, что наполнять эту емкость топливом было нельзя, так как баллон не проходил технические освидетельствования.

«В момент следования супружеской пары на автомобиле произошла разгерметизация находящегося в багажнике неисправного газового баллона и возгорание образовавшейся газовоздушной смеси от искры электропроводки автомобиля», — сообщили в СУ СК по Челябинской области.

К счастью, супруги не погибли, но получили серьезные повреждения: термические ожоги головы, шеи, туловища и рук. Здоровью мужчины была причинена средняя тяжесть вреда, а женщине — тяжкий вред здоровью. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по делу, поэтому газозаправщика теперь ожидает суд.