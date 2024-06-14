В Южноуральске мужчину отправили в колонию за экстремизм

Виновный размещал в Сети призывы к терактам и диверсиям

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Южноуральский городской суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в участии в деятельности экстремистской организации (статья 282.2. УК РФ). Об этом сегодня, 14 июня, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Виновный осуществлял администрирование информационных интернет-ресурсов, где на постоянной основе выкладывал инструкции о проведении террористических актов и диверсий на территории РФ.

«Суд признал мужчину виновным и приговорил к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима», — сообщили в региональном УФСБ.