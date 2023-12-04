В Южноуральске мужчина украл из частного дома украшения на 1,4 млн рублей

Подозреваемого задержали по горячим следам

Полицейские задержали 46-летнего жителя Казахстана по подозрению в краже (часть 3 статьи 158 УК РФ) из частного дома денег и украшений на 1,4 миллиона рублей. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

ЧП случилось, пока хозяева дома находились в кинотеатре. Подозреваемый выдавил дверной замок и проник в дом.

«Украденные золотые украшения злоумышленник сбыл, а деньгами распорядился по своему усмотрению», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.