В Южноуральске мужчина сбросил знакомую женщину из окна

Пострадавшая получила смертельные травмы

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Южноуральска. Его обвиняют в убийстве женщины. Об этом сегодня, 30 марта, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, 26 марта подозреваемый поссорился со своей знакомой и сбросил ее из окна квартиры на шестом этаже. Пострадавшая скончалась.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Как ранее сообщал наш сайт, следственные органы возбудили уголовно дело об убийстве 46-летней женщины в Юрюзани. Тело погибшей пролежало на балконе месяц.

В Миассе осудили мужчину, сбросившего из окна малознакомую женщину.