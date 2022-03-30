Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Южноуральска. Его обвиняют в убийстве женщины. Об этом сегодня, 30 марта, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
По версии следствия, 26 марта подозреваемый поссорился со своей знакомой и сбросил ее из окна квартиры на шестом этаже. Пострадавшая скончалась.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).
Как ранее сообщал наш сайт, следственные органы возбудили уголовно дело об убийстве 46-летней женщины в Юрюзани. Тело погибшей пролежало на балконе месяц.
В Миассе осудили мужчину, сбросившего из окна малознакомую женщину.