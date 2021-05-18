В Южноуральске мужчина превратил в хостел семь своих квартир

Суд обязал предпринимателя прекратить оказание гостиничных услуг





Южноуральский городской суд удовлетворил требования прокурора о прекращении деятельности предпринимателя, который незаконно организовал хостел из семи квартир. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В ходе проверки было установлено, что мужчина владеет семью квартирами в доме на улице Мира в Южноуральске, которые не переведены из жилых помещений в нежилые. В них он начал оказывать гостиничные услуги, закупив двухъярусные кровати. Предприниматель организовал места общего пользования: кухни, ванные комнаты, туалеты. Войти в хостел туристы могли через общий подъезд.

«В соответствии с частью 3 статьи 17 Жилищного кодекса РФ жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг. Прокурором города в суд было направлено исковое заявление с требованием прекратить деятельность хостел-общежития», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Южноуральский городской суд удовлетворил требования прокурора и отклонил встречную апелляционную жалобу ответчика.