В Южноуральске мужчина потерял более 800 тысяч рублей при покупке снегохода

Потерпевший перевел деньги, а товар так и не получил

Житель Южноуральска обратился в полицию после того, как перевел «продавцу» из интернета более 800 тысяч рублей за снегоход, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

28-летний потерпевший пояснил, что нашел подходящий товар и перевел деньги на указанный счет, после чего «продавец» перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

Полиция напоминает о бдительности при совершении покупок в сети. Желательно получать товар наложенным платежом через транспортную компанию, внимательно читать отзывы о магазине.