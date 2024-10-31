Житель Южноуральска обратился в полицию после того, как перевел «продавцу» из интернета более 800 тысяч рублей за снегоход, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
28-летний потерпевший пояснил, что нашел подходящий товар и перевел деньги на указанный счет, после чего «продавец» перестал выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).
Полиция напоминает о бдительности при совершении покупок в сети. Желательно получать товар наложенным платежом через транспортную компанию, внимательно читать отзывы о магазине.