В Южноуральске мужчина получил ожоги на пожаре в гараже

Пострадавший ремонтировал автомобиль

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В одном из гаражных боксов в Южноуральске загорелся автомобиль. В это время хозяин занимался его ремонтом и получил ожоги, сообщили в 7-м пожарно-спасательном отряде ГУ МЧС по Челябинской области.

На место происшествия выехали два отделения 33-й пожарно-спасательной части. Работали три автоцистерны и десять человек личного состава.

«Огонь от авто перекинулся на стены. Пострадал мужчина. Он госпитализирован с ожогами», — прокомментировали в ведомстве.

Причиной возгорания стало нарушение техники пожарной безопасности.