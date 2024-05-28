В одном из гаражных боксов в Южноуральске загорелся автомобиль. В это время хозяин занимался его ремонтом и получил ожоги, сообщили в 7-м пожарно-спасательном отряде ГУ МЧС по Челябинской области.
На место происшествия выехали два отделения 33-й пожарно-спасательной части. Работали три автоцистерны и десять человек личного состава.
«Огонь от авто перекинулся на стены. Пострадал мужчина. Он госпитализирован с ожогами», — прокомментировали в ведомстве.
Причиной возгорания стало нарушение техники пожарной безопасности.