В Южноуральске местный житель украл у подруги сотовый телефон

Возбуждено уголовное дело

Полицейские Южноуральска Челябинской области получили заявление о краже от местной жительницы. 26-летняя девушка сообщила правоохранителям, что у нее пропал сотовый телефон. Ущерб потерпевшая оценила в 14 тысяч рублей. Подробнее о том, кто стал фигурантом уголовного дела, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель, 1995 года рождения»,— прокомментировали в ведомстве.

Подозреваемый, являясь знакомым заявительницы, находился у нее в гостях. В какой-то момент молодой человек попросил у девушки телефон, чтобы позвонить. Получив желаемое, он уличил момент, когда она отвлеклась, и выбежал из ее квартиры вместе с телефоном, который впоследствии продал, а деньги потратил.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации („Кража“). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет»,— добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Южноуральцу, подозреваемому в краже, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.