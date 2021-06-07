В Южноуральске из окна общежития выпал двухлетний ребенок

Мальчик находится в реанимации

Из окна четвертого этажа общежития в Южноуральске выпал двухлетний ребенок. Пострадавшего госпитализировали с травмами. Информацию об этом сегодня, 7 июня, Первому областному информагентству подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

ЧП случилось в доме по улице Космонавтов, 17. По предварительным данным, мальчик находился в комнате с 10-летним братом. В какой-то момент двухлетний малыш забрался на подоконник и выпал в открытое окно. Ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Он находится в реанимации.

«Происшествие зарегистрировано. Выясняются обстоятельства», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как ранее писал наш сайт, мальчик 1,5 лет выпал из окна второго этажа дома по улице Дегтярева в Металлургическом районе Челябинска. Ребенка с травмами увезли в больницу.