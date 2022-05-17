В Южноуральске двое подростков украли три электромобиля из проката детских машин

Один из задержанных уже ранее судим, второй состоит на учете по делам несовершеннолетних

В Южноуральске полицейские задержали двоих подростков 14 и 16 лет по подозрению в краже электромобилей из пункта проката детских машин. Об этом сегодня, 17 мая, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Два юных злоумышленника ночью выдавили оконное стекло в помещении, где хранились машины, и украли три электромобиля. Подростки покатались на них по Южноуральску и бросили. Ущерб предпринимателю составил около 35 тысяч рублей.

По факту происшествия возбуждено дело о краже (статья 158 УК РФ).

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