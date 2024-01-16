В Южноуральске бизнесмен пойдет под суд за травму девочки в детском парке в ТРЦ

Дошкольница упала с высоты не менее двух метров

В Южноуральске окончено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя. Он пойдет под суд по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт «б» части 2 статьи 238 УК РФ). Об этом сегодня, 16 января, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, весной 2023 года в детской игровой комнате торгово-развлекательного центра четырехлетняя девочка упала с игрового оборудования из-за прорыва сетки.

«Дошкольница получила травму левой лучевой кисти. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу», — прокомментировали в ведомстве.

Как ранее сообщал наш сайт, в Сатке троих сотрудников детской игровой комнаты судят за травму трехлетней девочки на батуте.