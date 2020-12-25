В Южноуральске 21-летнего парня заключили под стражу за грабеж

Южноуралец открыто совершил преступление на глазах у местных жителей

В Южноуральске Челябинской области на одной из улиц произошел конфликт между двумя местными жителями. Пока шли разборки, очевидец решил вызвать полицию. Однако к моменту прибытия правоохранителей один из участников ссоры успел лишиться не только верхней одежды, но и денежных средств. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший — молодой человек, 1994 года рождения, — рассказал полицейским, что в ходе конфликта с местным жителем последний открыто похитил у него куртку, в кармане которой находились деньги и сотовый телефон. Ущерб южноуралец оценил в 14 тысяч рублей.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, им оказался неработающий, ранее судимый житель города, 1999 года рождения. Одежду полицейские изъяли, а вот денежные средства злоумышленник успел потратить на свои нужды, телефон сбыть»,— сообщили в ведомстве.

Полицейские возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»). По ней злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Меру пресечения грабителю уже избрали: молодого человека заключили под стражу.