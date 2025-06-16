В Южноуральске 13‑летний треш‑блогер избила сверстницу на камеру

Девочкой заинтересовался СКР

Следственный комитет начал проверку в отношении 13-летней треш-блогерши из Южноуральска, которая выпивала и снимала избиение сверстницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Известно, что девочка состоит на учете в ПДН, ведет аморальный образ жизни, употребляет спиртное, матерится и снимает все это в свой телеграм-канал. В нем-то и был опубликован ролик с избиением сверстницы.



«По данному факту в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки», — сообщили в СК по Челябинской области.

Доклад по факту проверки будет представлен в центральный аппарат ведомства.