Следственный комитет начал проверку в отношении 13-летней треш-блогерши из Южноуральска, которая выпивала и снимала избиение сверстницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Известно, что девочка состоит на учете в ПДН, ведет аморальный образ жизни, употребляет спиртное, матерится и снимает все это в свой телеграм-канал. В нем-то и был опубликован ролик с избиением сверстницы.

«По данному факту в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки», — сообщили в СК по Челябинской области. 
Доклад по факту проверки будет представлен в центральный аппарат ведомства.