В Южноуральске 10-летний мальчик мошенникам 70 тысяч

Ребенку обещали виртуальные деньги в игре

В Южноуральске 10-летний мальчик перевел мошенникам 70 тысяч рублей с карты своей мамы, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Школьнику пришло сообщение в мессенджере с предложением получить виртуальную валюту для игры. А для этого «щедрый» собеседник попросил мальчика сделать скриншот экрана телефона мамы.

«После этого злоумышленник обвел иконки банковских приложений на скриншоте и сообщил, что оттуда нужно перевести деньги на указанный счет. В ожидании обещанного ребенок перевел 70 тысяч рублей», — рассказали в региональном полицейском главке.

После списания денег владелица телефона обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.

