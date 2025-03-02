В Южноуральске 10-летний мальчик перевел мошенникам 70 тысяч рублей с карты своей мамы, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Школьнику пришло сообщение в мессенджере с предложением получить виртуальную валюту для игры. А для этого «щедрый» собеседник попросил мальчика сделать скриншот экрана телефона мамы.
«После этого злоумышленник обвел иконки банковских приложений на скриншоте и сообщил, что оттуда нужно перевести деньги на указанный счет. В ожидании обещанного ребенок перевел 70 тысяч рублей», — рассказали в региональном полицейском главке.
После списания денег владелица телефона обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).
Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.