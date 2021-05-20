В ЮУЖД опровергли обрушение пассажирской платформы на станции Челябинск — Главный

Площадка закрыта на реконструкцию

Жители Челябинска сегодня, 20 мая, в социальных сетях сообщили об обрушении пассажирской платформы на вокзале. В ЮУЖД эту информацию опровергли.

«В настоящее время платформа № 4 закрыта для пассажиров по причине реконструкции и будет сдана в эксплуатацию после её завершения», — уточнили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ЮУЖД.

Уточняется, что на пассажирской платформе № 3 ведутся проектно-изыскательские работы. Вопрос о её реконструкции будет решен после их завершения. Сумма затрат будет известна после окончания проектирования.

На станции Челябинск-Главный эксплуатируются четыре пассажирские платформы, из которых одна в настоящее время закрыта на реконструкцию.