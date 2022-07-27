В Юрюзани возбудили уголовное дело после истории, случившейся в детском саду «Петушок». Родители двух пятилетних воспитанниц рассказали, что педагог хватала девочек за уши, отправила мыть унитазы в ясельной группе и «стирать сопливчики». Дело возбуждено по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением с ним»). Об этом сегодня, 27 июля, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.
«Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление полной картины происшествия», — уточнили в региональном полицейском главке.
Инцидент случился в детском саду 24 июня. Заведующая детским садом в ответ на заявление родителей свою сотрудницу поддержала и предложила подыскать детям другой детский сад. Садик проверили инспекторы отдела по делам несовершеннолетних.
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