В Юрюзани в детском саду, где воспитанников заставили мыть унитазы, началась проверка ПДН

Стали известны подробности инцидента с двумя девочками

Инспекторы по делам несовершеннолетних начали проверку в детском саду № 7 города Юрюзани. Как сообщила Первому областному информагентству депутат ЗСО Челябинской области Ольга Мухометьярова, о результатах вскоре расскажут родители двух девочек, которых воспитатель, по их словам, отправила мыть унитазы.



Напомним, инцидент произошел в детском саду № 7 «Петушок» в Юрюзани. Как рассказали Мухометьяровой родители двух пятилетних воспитанниц, педагог хватала девочек за уши, отправила мыть унитазы в ясельной группе и «стирать сопливчики». Заведующая детским садом встала на сторону подчиненной и посоветовала родителям искать другой садик, если этот их не устраивает.

«Сам инцидент произошел еще 24 июня. Группа пришла с прогулки, две девочки вели себя... оживленно. Воспитательница за уши вывела их из группы, одну заставила мыть унитазы в ясельной группе, другую отправила стирать. Родители узнали об этом вечером, потом наступили выходные. Уже 27 июня папа одной девочки и мама другой пришли к и. о. заведующей Елене Сырцовой, написали заявление, а в ответ услышали достаточно резкую отповедь. С тех пор девочки в „Петушок“ не ходят», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» Ольга Мухометьярова.

Утром 7 июля депутату стало известно о начатой сотрудниками ПДН проверке в детском саду. Корреспондент Первого областного информагентства пытался связаться с Еленой Сырцовой, но руководитель учреждения не смогла взять трубку, будучи занята общением с полицией. Кроме того, визита инспектора ПДН ожидают сегодня родители одной из воспитанниц.

Родители заявляют, что не поведут дочерей в «Петушок», пока «их» воспитательница не уйдет в отпуск.

«Я не против воспитательных мер. Но есть разница между занятием в игровой форме — дети, сегодня мы будем наводить чистоту! — и наказанием. Понятно, что с советских времен квалификация педсостава у нас сильно упала, но если педагог не может справиться с эмоциями и начинает унижать ребенка — ему надо искать другую работу. В детских садах весь день в группе расписан по минутам. Так что я уверена, что то, что произошло — не занятие в рамках воспитательного процесса, чем-то не понравившееся детям или родителям, а именно наказание!» — заявила Мухометьярова.

По информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, местный надзорный орган также начал проверку по факту произошедшего в юрюзанском детском саду.