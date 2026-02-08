В Юрюзани у пассажира такси изъяли 2 кг наркотика

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В Юрюзани полицейские задержали пассажира такси, который перевозил крупную партию наркотика растительного происхождения, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Автомобиль Lada Kalina правоохранители остановили для проверки на улице Сахарова. Пока инспекторы изучали документы водителя, пассажир заметно волновался. Позже выяснилось, почему: мужчина перевозил четыре пакета, набитых наркотиком. Масса запрещенного вещества составила почти 2 килограмма.

Полицейские вызвали следственно-оперативную службу, мужчину задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.