В Юрюзани на пожаре в частном доме погибли двое мужчин

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за непотушенных сигарет

В частном доме на улице Просвирова в Юрюзани случился пожар, на котором погибли двое мужчин, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

ЧП случилось накануне вечером, 29 ноября.

«Во время тушения обнаружены двое мужчин без сознания. Работники скорой помощи констатировали смерть от удушья угарным газом», — прокомментировали в ведомстве.

Также накануне вечером копейские пожарные тушили охваченный огнем двухэтажный дом. Выяснилось, что девятилетний мальчик поиграл со спичками.

Как ранее сообщал наш сайт, трагедия произошла 25 ноября в поселке Мирном. Женщина ушла к соседям и оставила трехлетнего мальчика и двухлетнюю девочку одних. Малыши решили поиграть со спичками, находившимися в доступном месте, зажгли их и устроили пожар, в котором погибли. Известно, что семья состояла на учете как находящаяся в сложной жизненной ситуации.

По факту произошедшего в следственном управлении СК РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возмутился, почему семье не уделили должного внимания, и поручил проверить действия всех должностных лиц.



