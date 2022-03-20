«В магазине на пересечении Депутатской и Андропова, который был закрыт и находился на реконструкции, по предварительным данным, из-за ремонтных работ произошло обрушение. Там находились рабочие, 14 человек. К сожалению, есть погибший. 8 человек госпитализированы. Один человек в крайне тяжелом состоянии», — сообщил губернатор.
Михаил Евраев пообещал, что семья погибшего и семьи пострадавших получат финансовую помощь от властей региона.
На месте работают оперативные службы. Здание обследуют кинологи с собаками.