В Ярославле при обрушении крыши магазина погиб рабочий

Кинологи с собаками проверяют завалы

В Ярославле обрушились перекрытия магазина, который находится на реконструкции. Об этом в воскресенье, 20 марта, в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

«В магазине на пересечении Депутатской и Андропова, который был закрыт и находился на реконструкции, по предварительным данным, из-за ремонтных работ произошло обрушение. Там находились рабочие, 14 человек. К сожалению, есть погибший. 8 человек госпитализированы. Один человек в крайне тяжелом состоянии»,

— сообщил губернатор.

Михаил Евраев пообещал, что семья погибшего и семьи пострадавших получат финансовую помощь от властей региона.

На месте работают оперативные службы. Здание обследуют кинологи с собаками.