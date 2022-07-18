В воскресенье, 17 июля, на Шершневском водохранилище местные жители вытащили на берег утонувшего пожилого мужчину. Об этом сообщило ГУ МЧС по Челябинской области.
В МЧС уточнили, что тело мужчины 1951 года рождения было в спасательном жилете. Его надувная лодка находилась в 200 метрах от берега.
Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.
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