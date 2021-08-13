Накануне вечером в Воронеже на остановке общественного транспорта взорвался ПАЗ с пассажирами. Возбуждено уголовное дело,  сообщает пресс-служба СУ СКР по Воронежской области.

ЧП попало на видео. На кадрах видно, как недалеко от торгового центра на улице Кольцовской во время посадки пассажиров в автобус ПАЗ случился хлопок и вспыхнул огонь.

Известно, что пострадали 18 человек, одна женщина скончалась в медицинском учреждении — во время взрыва ей оторвало ногу. Еще несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

«По результатам первоначального осмотра места происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ части 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан», — рассказали в СУ СКР по Воронежской области.

Сначала возможной причиной трагедии назвали взрыв газового баллона, однако позже выяснилось, что автобус работал на дизельном топливе. На месте работают сотрудники МЧС и УФСБ для выяснения причин происшествия.