В Волгоградской области сошли с рельсов восемь вагонов пассажирского поезда

Информация о пострадавших уточняется

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Сегодня, 29 июля, на перегоне Гремячая — Котельниково Приволжской железной дороги водитель КамАЗа выехал на пути и столкнулся с поездом № 491 Казань — Адлер. Перевернулось восемь вагонов, сообщили в пресс-службе РЖД.

В поезде находились более 800 пассажиров. К данному часу известно о 37 пострадавших, однако эта информация уточняется. На месте железнодорожной катастрофы в Волгоградской области работают 324 специалиста и 109 единиц техники, сообщили в МЧС России. К вылету готовы два вертолета Ми-8.

На место происшествия выехали сотрудники ОМВД России по Котельниковскому району и руководство ГУ МВД России по Волгоградской области. В главке сообщили, что водитель КамАЗа госпитализирован.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта (статья 263 УК РФ).

