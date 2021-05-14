В Верхнеуральском районе возбудили дело о махинациях с жильем для детей-сирот

Под следствием находятся бывшая и действующая сотрудницы администрации

В Верхнеуральском районе следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с жильем для детей-сирот. Об этом сегодня, 14 мая, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

«Речь идет о закупке администрацией 16 квартир для сирот на улице Труда в Верхнеуральске. По данным следствия, подозреваемые приобрели их за счет бюджетных средств, после чего выяснилось, что жить в этих квартирах невозможно — они не соответствовали ни санитарным, ни техническим нормам», — рассказали в пресс-службе регионального СК.

По материалам Главного контрольного управления региона следственный комитет возбудил уголовные дела по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») в отношении бывшей начальницы отдела архитектуры и градостроительства Любови Юрковой и нынешней начальницы управления имуществом и земельными отношениями администрации Верхнеуральского муниципального района Аллы Елкиной.

Ранее по факту хищения бюджетных средств при купле-продаже квартир для сирот было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Как ранее писал наш сайт, следственные органы возбудили уголовное дело в отношении экс-начальника управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского района Алексея Платонова. По версии следствия, он в 2014 году без проведения экспертизы и конкурсных процедур приобрел у предпринимателя за счет бюджетных средств в сумме более 7 миллионов рублей 8 помещений в селе Кунашак для дальнейшей передачи гражданам из числа детей-сирот. Выяснилось, что помещения не соответствуют санитарным нормам — отсутствует вентиляция, неверно проложены инженерные сети и канализация.