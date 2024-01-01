В Верхнеуральском районе в результате ДТП погиб 66-летний мужчина

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства трагедии

Сегодня, 1 января, на 11-м километре автодороги Урлягинский — Межозерный в Верхнеуральском районе Челябинской области произошло ДТП, в результате которого погиб 66-летний мужчина. Еще трое участников происшествия были доставлены в медучреждение. Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области выясняют обстоятельства трагедии.

Авария произошла около 9 часов утра. На 11 километре автодороги Урлягинский — Лошкина — Межозерный столкнулись автомобили «Лада Ларгус» под управлением 54-летнего водителя и «Хендэ Солярис», за рулем которого находился мужчина 37 лет.





«Мужчина-пассажир „Лады“ от полученных травм скончался. Водитель и еще трое пассажиров этого же транспортного средства доставлены в медучреждение. На место ДТП прибыли экипажи Госавтоинспекции. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего», — добавили в Госавтоинспекции по Челябинской области.

Напомним, что в связи с обильными снегопадами, которые обрушились на Челябинскую область, затруднено движение на федеральных трассах. В Госавтоинспекции призвали автомобилистов по возможности отказаться от дальних поездок на личном транспорте.

