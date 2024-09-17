В Верхнеуральском районе на мальчика упали ворота во время урока физкультуры

Школьник находится в челябинской больнице

В поселке Петропавловском в Верхнеуральском районе во время урока физкультуры на мальчика упали футбольные ворота. Об этом ИА «Первое областное» сообщили очевидцы трагедии.

Поселковая школа находится на ремонте, занятия проходят в местном ДК, за которым и проходил урок физкультуры. Пострадавшего ребенка доставили в Магнитогорск, затем в Челябинск. По предварительным данным, ребенок находится в тяжелом состоянии.

Сообщение о ЧП подтвердила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

В СУ СКР по региону информацию обещали прокомментировать позднее.