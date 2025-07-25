В Верхнеуральске таксист спас 18‑летнюю девушку от превращения в преступницу

Телефонные мошенники выманили у местной жительницы 800 тысяч рублей, а потом заставили поехать и поджечь ДК

В Верхнеуральске 18-летняя девушка едва не стала преступницей из-за телефонных аферистов. Избежать непоправимого удалось благодаря неравнодушию местного таксиста, сообщает пресс-служба ГУ МВДД по Челябинской области.

Все началось с отработанного сценария: «служба доставки цветов», личные данные, код из SMS, серия звонков через мессенджер — от «сотрудника службы безопасности», «специалиста Росфинмониторинга» и «следователя». Под давлением и угрозами девушка перевела злоумышленникам 800 тысяч рублей.

«Поняв, что больше денег у жертвы нет, аферисты убедили девушку купить пять литров бензина и ждать указаний у городского Дома культуры. Находясь под психологическим давлением, она уже была готова выполнить требование, но водитель такси заподозрил неладное, заметив ее странное поведение и тревожные разговоры по телефону, и сообщил в полицию», — говорится в сообщении.

Правоохранители оперативно предотвратили противоправное деяние, а также планируют поощрить водителя за проявленную бдительность и активную гражданскую позицию.