В Верхнеуральске предприниматель пойдет под суд за продажу администрации некачественных квартир

Помещения приобретали для детей-сирот

В Верхнеуральске Челябинской области предприниматель предстанет перед судом за продажу администрации некачественных квартир для детей-сирот. Обвинительное заключение уже утверждено, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, в 2014-2016 годах предприниматель продал администрации несколько квартир, расположенных на улицах Братьев Кашириных и Цветочной, которые не соответствовали санитарно-техническим и пожарным нормам. Вскоре туда переехали дети, оставшиеся без попечения родителей.

«Прокурором Верхнеуральского района утверждено обвинительное заключение в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 („Мошенничество в особо крупном размере“) и частью 4 статьи 327 УК РФ („Подделка документов“)»,— уточнили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в мае этого года Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении бывшей начальницы отдела архитектуры и градостроительства администрации Верхнеуральского района Любови Юрковой и нынешней начальницы управления имуществом и земельными отношениями администрации Аллы Елкиной. Они обвиняются в махинациях с жильем, приобретенным для 16 детей-сирот.