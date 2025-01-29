В Верхнем Уфалее возбудили уголовное дело в отношении заместителя главного врача городской больницы. Ее обвиняют в получении взятки (статья 290 УК РФ). Также возбуждены уголовные дела о посредничестве во взяточничестве и даче взятки группой лиц (статья 291 УК РФ, 291.1 УК РФ). Об этом сегодня, 29 января, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
По данным следствия, в период с марта 2024 года по январь текущего года подозреваемая получила через посредника взятку в значительном размере от призывника и его матери за постановку диагноза, дающего право на освобождение от прохождения военной службы.
Решается вопрос о предъявлении обвинения.