В Верхнем Уфалее заместителя главврача задержали по делу о взятке от призывника

Преступления выявлены сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области

В Верхнем Уфалее возбудили уголовное дело в отношении заместителя главного врача городской больницы. Ее обвиняют в получении взятки (статья 290 УК РФ). Также возбуждены уголовные дела о посредничестве во взяточничестве и даче взятки группой лиц (статья 291 УК РФ, 291.1 УК РФ). Об этом сегодня, 29 января, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в период с марта 2024 года по январь текущего года подозреваемая получила через посредника взятку в значительном размере от призывника и его матери за постановку диагноза, дающего право на освобождение от прохождения военной службы.

Решается вопрос о предъявлении обвинения.