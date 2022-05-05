В Верхнем Уфалее в квартире нашли тело мужчины

Умерший не выходил на связь с конца марта

В одной из квартир на улице Каслинской в Верхнем Уфалее нашли тело 71-летнего мужчины. Об этом сегодня, 5 мая, сообщили в 8-м пожарно-спасательном отряде.

Сообщение поступило на центральный пункт пожарной связи по номеру 01 от ОМВД. Полиции сообщили, что мужчина не выходит на связь с конца марта.

«К месту вызова были направлены сотрудники 42-й пожарно-спасательной части. Спасатели вскрыли дверь и обнаружили пенсионера без признаков жизни», — рассказали в пожарно-спасательном отряде.

Причины смерти установят в ходе следствия.