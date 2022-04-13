В Верхнем Уфалее спасатели обнаружили тело мужчины в квартире

Он два дня не выходил на связь с матерью

В Верхнем Уфалее местная жительница сообщила спасателям о том, что ее сын-инвалид уже два дня не выходит на связь. Проникнув в квартиру, они обнаружили мужчину мертвым, рассказали 12 апреля в пресс-службе восьмого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пенсионерка позвонила пожарным и рассказала, что ее 60-летний сын-инвалид, проживающий в доме по улице Сосновой, уже второй день не отвечает на ее звонки. Попасть в его квартиру женщина также не может.

«В присутствии сотрудников полиции прибывшие на место спасатели 42-й пожарно-спасательной части вскрыли дверь с помощью лома и проникли в помещение. В квартире был обнаружен 60-летний мужчина без признаков жизни», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.