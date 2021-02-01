В Верхнем Уфалее сотрудники ГИБДД задержали подозрительного мужчину со свертком

Пассажир автомобиля заинтересовал полицейских при проверке документов

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Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Верхнем Уфалее мужчину со свертком наркотических веществ. Как уточнили в пресс-службе областного УГИБДД сегодня, 1 февраля, задержанный находился в автомобиле, остановленном для проверки документов.

29 января в 14:30 сотрудники ГИБДД на перекрестке улиц Гагарина и Краснокаменской в Верхнем Уфалее остановили автомашину для проверки документов. Полицейских заинтересовал пассажир — мужчина 1993 года рождения. Он находился в состоянии опьянения и вел себя подозрительно. У сотрудников полиции появились основания полагать, что у пассажира при себе могут находиться запрещенные предметы, наркотические средства и психотропные вещества.

Был проведен личный досмотр вещей пассажира и найден сверток, в котором, со слов владельца, находится наркотическое вещество. Мужчина был доставлен в отдел полиции. Его подозревают в нарушении ч.1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Задержанному грозит лишение свободы до трех лет.