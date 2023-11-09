В Верхнем Уфалее поймали 17‑летнего курьера мошенников

Парень успел забрать у доверчивых пенсионеров около 2 млн рублей

Полицейские Верхнего Уфалея (Челябинская область) задержали курьера — участника схемы «ваш родственник попал в ДТП». 17-летний житель Екатеринбурга нашел «подработку» через мессенджер, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Жертвами стали четыре пенсионера — мужчина и три женщины, которые для «помощи родным» передали курьеру суммы от 250 тыс. до 1 млн рублей.

Поимке курьера предшествовала грамотная аналитическая и оперативная работа полицейских: сотрудники уголовного розыска опросили потерпевших, определили примерный маршрут передвижения, по которому подозреваемый приезжал по адресам к потерпевшим, установили его дальнейший путь следования и задержали в Екатеринбурге, где он проживает.

«Оперативникам парень пояснил, что в его обязанности входило получение денег и перевод их на неизвестные ему счета, которые будут обозначены. Проезд оплачивался злоумышленниками. Полученные у пенсионеров около 2 млн рублей он успел перечислить через банкомат», — рассказали в полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.