В Верхнем Уфалее полностью сгорел частный дом

Семья с ребенком успела эвакуироваться

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В частном доме по улице Нязепетровской в Верхнем Уфалее вспыхнул пожар. Огонь полностью уничтожил жилье и надворные постройки. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщили в 8-м пожарно-спасательном отряде.

ЧП случилось накануне. К моменту прибытия пожарных огонь охватил дом площадью 100 кв. м и надворные постройки.

«Двое взрослых и один ребенок эвакуировались самостоятельно. Пострадавших не было. Специалисты газовой службы дежурили на месте происшествия, они сумели оперативно отключить дом от газа. На месте работало четыре звена газодымозащитной службы, четыре ствола РСК-50. По предварительной версии, причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования», — рассказали в пожарно-спасательном отряде.

На месте происшествия работали 13 человек личного состава ГУ МЧС по региону и 3 единицы техники.