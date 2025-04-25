В Верхнем Уфалее нашли пропавшую десять дней назад женщину

Поиски вели около 300 человек

В лесу Верхнего Уфалея нашли 69‑летнюю Татьяна Васильеву. Женщина жива, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Заявка на поиск пенсионерки поступила 15 апреля. С этой минуты началась активная работа.

«В ее поисках все эти дни участвовали около 300 человек — волонтеры, спасатели, полиция, работали беспилотники, поисковики пробирались в чащу на квадроциклах», — рассказали в поисковом отряде.

Эта история показывает, что искать надо всегда и всегда надеяться на счастливый исход.

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