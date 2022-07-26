В Верхнем Уфалее на пожаре в доме погиб пенсионер

Пострадало имущество двух квартир

В Верхнем Уфалее накануне вечером, 25 июля, пожарные тушили жилой двухквартирный дом. В одной из квартир они обнаружили тело хозяина. Огонь уничтожил также имущество жильцов. По предварительной версии, причиной возгорания стала неправильная эксплуатация газового оборудования, сообщает 8-й пожарно-спасательный отряд Челябинской области.

Сообщение о возгорании поступило от очевидцев. К моменту прибытия спасателей огнем была охвачена баня в одном из дворов.

«Огонь распространялся очень быстро. На месте происшествия находились оперативные службы: скорая помощь, энергослужба, полиция и газовая служба. Всего на месте работало 5 единиц техники и 17 человек личного состава», — пояснили спасатели.

В ходе разведки они обнаружили тело 68-летнего мужчины — хозяина одной из квартир. По предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования.

В результате пожара уничтожены кровля одной из квартир, внутридворовые постройки, мебель, автомобиль. Повреждения получило также имущество соседей.

По факту пожара проводится проверка. Причина возгорания устанавливается.