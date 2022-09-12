В Верхнем Уфалее на пожаре пострадал 84‑летний мужчина

Пострадавший получил ожоги 25% тела

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Сегодня, 12 сентября, в одной из квартир дома № 5 по улице Каслинской в Верхнем Уфалее вспыхнул пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Из-за возгорания в квартире на первом этаже пожарные эвакуировали на улицу четырех человек.

«Пострадал 84-летний хозяин квартиры, он получил ожоги 25% тела и был госпитализирован. На месте работали 10 человек личного состава МЧС и три единицы техники», — сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.

Как ранее сообщал наш сайт, в Миассе на пожаре в квартире погиб мужчина.