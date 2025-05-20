В Верхнем Уфалее мужчина пойдет под суд за убийство, совершенное шесть лет назад

Тщательная работа оперативников и следователей позволила установить и задержать подозреваемого

В Верхнем Уфалее перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в совершении особо тяжких преступлений более шести лет назад. Следователи областного СУ СК России завершили расследование уголовных дел, обвиняя его в разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и убийстве, сопряженном с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Обвинительное заключение утверждено прокурором. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В декабре 2024 года сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по региону задержали 27-летнего ранее судимого жителя Верхнего Уфалея. Его обвиняют в убийстве 58-летней женщины в 2018 году в поселке Слюдорудник Кыштымского городского округа. По версии следствия, мужчина задушил женщину и похитил ювелирные украшения на сумму не менее 90 тысяч рублей.

Расследование, длившееся более шести лет, было сосредоточено на вахтовых работниках. На допросе задержанный признал свою вину.

Благодаря совместным усилиям полиции и Следственного комитета это затянувшееся дело наконец-то передано в суд.