В Верхнем Уфалее хозяин квартиры попал в реанимацию после пожара

На первом этаже дома пострадало помещение библиотеки

В Верхнем Уфалее на третьем этаже дома по улице Бабикова загорелась квартира. Хозяин жилища находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили в официальной группе городского округа.

ЧП случилось накануне днем, 20 декабря.

«Часть квартир в подъезде пострадала от дыма и была залита водой во время тушения пожара. Управляющая компания многоквартирного дома возьмет на себя часть работ по устранению последствий от пожара. На первом этаже дома находится городская центральная библиотека им. А. Г. Туркина, которая также частично пострадала от последствий пожара. После того, как квартиры просохнут, жильцам подключат электричество и отопление по стояку», — написали администраторы группы.



Из-за задымления на улицу эвакуировались шесть взрослых и один ребенок.

Глава Верхнеуфалейского городского округа Сергей Тарасов организовал личный прием с пострадавшими от пожара.