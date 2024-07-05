В Варненском районе задержали подозреваемых в покушении на убийство

Двое мужчин ранили знакомого ножом и попытались скрыться

В Варненском районе полицейские и сотрудники Следственного комитета РФ задержали 40-летнего и 64-летнего мужчин по подозрению в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ). Об этом сегодня, 5 июля, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Сигнал в полицию поступил от женщины, заметившей раненого мужчину.

«Как выяснили полицейские, преступление было совершено в ходе внезапно возникшей ссоры при распитии спиртного. Подозреваемые нанесли потерпевшему множественные удары кухонным ножом. Опасаясь ответственности за совершенный поступок, мужчины скрылись с места преступления», — рассказали в региональном полицейском главке.

Нападавшие заключены под стражу.

Особо тяжкое преступление было раскрыто в кратчайшие сроки благодаря грамотным профессиональным действиям сотрудников отдела уголовного розыска и Госавтоинспекции ОМВД России по Варненскому району, а также следователей областного управления СК РФ.