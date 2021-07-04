В Варненском районе у мужчины угнали автомобиль

Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы

В Варненском районе Челябинской области мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже автомобиля. В скором времени правоохранители задержали подозреваемых. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

47-летний житель поселка Красная Заря пояснил полицейским, что распивал со своими знакомыми спиртные напитки. Затем уснул, а когда проснулся, не обнаружил своего автомобиля отечественного производства.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции установлены подозреваемые в совершении данного противоправного деяния. Ими оказались ранее судимые, неработающие местный житель, 1994 года рождения, и молодой человек из поселка Солнце, 1996 года рождения. Задержанные пояснили, что когда потерпевший уснул, они похитили ключи от его машины и уехали в поселок Солнце»,— уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Автомобиль полицейские вернули законному владельцу.