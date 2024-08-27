Сегодня ночью, 27 августа, в поселке Городище 64-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser наехал на 18-летнего парня и 16-летнюю студентку Челябинского юридического колледжа.

«Молодой человек погиб на месте, девушку госпитализировали в больницу Варны», — прокомментировали в районной полиции.
Мужчины был пьян и не выбрал безопасную скорость.