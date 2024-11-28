В Варненском районе на берегу реки нашли тело мужчины, завернутое в одеяло

Подозреваемый в убийстве задержан

Жительница Варненского района обратилась в полицию после того, как брат ее мужа две недели не выходил на связь. Вскоре его тело обнаружили на берегу реки в одеяле, перемотанном скотчем. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Выявление и задержание подозреваемого было поставлено на контроль руководством ОМВД.

Выяснилось, что ЧП случилось в селе Николаевка. На 44-летнего погибшего напал его 43-летний неоднократно судимый знакомый и нанес ему 20 ножевых ранений. После этого тело погибшего подозреваемый завернул в одеяло, перемотал скотчем и вынес к реке.

«В результате оперативной и слаженной профессиональной работы сотрудников полиции и следственных органов в кратчайшие сроки особо тяжкое преступление было раскрыто», — сообщили в СУ СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ).