В Варненском районе мужчина спас пятерых детей из горящего дома

Несовершеннолетние были дома одни

В селе Николаевка вспыхнул частный дом многодетной семьи. На помощь застрявшим в доме детям бросились соседи, рассказала ИА «Первое областное» очевидица Анна Боровлева.

Женщина приехала в село вместе с семьей, чтобы сделать уборку на могилах родственников. После возвращения с погоста Анна и ее супруг заметили, как дымится крыльцо соседнего дома.

«Мой муж Александр и зять Владимир Елсуков заметили дым и тут же бросились на помощь. Мужчины кулаками выбивали рамы и вырывали их руками. В доме оказалось пятеро детей, старшей девочке 13 лет, она учится в седьмом классе. Родителей дома не было, они уехали в Карталы, а старший брат был на прогулке. Девочка сказала, что очень испугалась, она сама пыталась разбить окно, но ничего не получилось, и она уже готова была умереть. Шанса спасти документы уже не было, пламя ворвалось внутрь дома», — рассказала ИА «Первое областное» Анна Боровлева.

Спасенных детей женщина привела к себе домой. Вскоре вернулись мама с бабушкой, они узнали о ЧП на полпути в Карталы.

Вечером сельчане организовали сбор денег, чтобы помочь пострадавшей семье.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 72 квадратных метра.

По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание светильника на веранде.

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