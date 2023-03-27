В Варненском районе к колонии-поселению приговорен убивший в ДТП семью водитель

Летом 2022 года осужденный устроил аварию с тремя погибшими

Варненский районный суд вынес приговор 35-летнему нарушителю ПДД, по чьей вине в августе 2022 года погибла в ДТП супружеская пара с годовалым ребенком, а шестилетний мальчик остался сиротой. Мужчина проведет в колонии-поселении 4,5 года, кроме того, родственникам погибших он должен заплатить 8 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Челябинского областного суда.



Напомним, смертельное ДТП произошло 20 августа 2022 года на автодороге Черноречье — Бреды. 35-летний водитель «Шкоды-Октавия» превысил скорость на неровной, да вдобавок мокрой после дождя дороге и потерял управление. «Шкоду» занесло, выбросило на встречную полосу, и автомобиль боком врезался во встречный «Шевроле-Авео». В результате аварии погибли 35-летний водитель «Шевроле», его супруга и годовалый ребенок. Виновник аварии оказался в больнице с травмами. Ранее также сообщалось, что в 2021—2022 году он 66 раз привлекался к административной ответственности.

Судом назначена компенсация морального вреда родственникам погибших в 8 миллионов рублей. Помимо срока в колонии-поселении осужденный на три года лишен права управлять транспортными средствами.