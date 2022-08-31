В Варне вспыхнувший ландшафтный пожар перекинулся на жилые дома

Тушение осложняется засушливой погодой

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Сегодня, 31 августа, поступило сообщение о ландшафтном пожаре в селе Варна. Огонь перекинулся на жилые постройки, комментируют в ГУ МЧС по Челябинской области.

Очевидцы сообщают, что пламя бушует возле домов по улице Степана Разина.

«Площадь пожара и количество строений уточняется. Ситуация осложняется жаркой засушливой погодой и сильными порывами ветра. К месту пожара следует пожарный поезд», — уточнили в региональном чрезвычайном ведомстве.

Первое областное информагентство следит за развитием событий.

UPD: пожар локализован, огнем повреждены четыре дома.